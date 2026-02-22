Ucraina il Papa all’Angelus | La pace non può essere rimandata

Il Papa denuncia le conseguenze della guerra in Ucraina, causate dai continui combattimenti e dagli attacchi indiscriminati. Durante l’Angelus, ha sottolineato la sofferenza di civili e il bisogno urgente di fermare le ostilità. Testimoniando personalmente il dolore di molte famiglie, invita a non rimandare gli sforzi per ristabilire la pace. La sua voce si unisce a quella di chi chiede un intervento immediato per fermare il conflitto.

«Il mio cuore va ancora alla drammatica situazione che sta sotto gli occhi di tutti: quante vittime, quante vite e famiglie spezzate, quanta distruzione, quante sofferenze indicibili. Davvero ogni guerra è una ferita inferta all’intera famiglia umana. Lascia dietro di sé morte, devastazione e una scia di dolore che segna generazioni». Lo ha detto Papa Francesco durante l’Angelus, ricordando che sono «ormai quattro anni dall’inizio della guerra contro l’Ucraina». L’appello per il cessate il fuoco «La pace non può essere rimandata, è un’esigenza urgente che deve trovare spazio nei cuori e tradursi in decisioni responsabili», ha aggiunto il Pontefice. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Iran e Ucraina, Papa all’Angelus: “Dialogo e pace con pazienza per il bene comune”Durante l’Angelus di oggi, Papa Francesco ha sottolineato l’importanza del dialogo e della pazienza per promuovere la pace in Medio Oriente, con particolare riferimento a Iran e Ucraina.

Angelus 1° gennaio 2026, Papa Leone: disarmare i cuori per costruire la paceIn occasione della solennità di Maria Madre di Dio, il 1° gennaio 2026, Papa Leone XIV ha celebrato l’Angelus evidenziando l’importanza di disarmare i cuori come passo fondamentale per costruire la pace.

Ucraina, l’appello di Papa Leone all’Angelus: Tacciano le armi, la pace non può essere rimandataROMA (ITALPRESS) - Papa Leone XIV ha ricordato nel corso dell'Angelus che sono passati 4 anni dall'inizio della guerra in Ucraina. Una situazione che il pontefice ha definito drammatica: quante v ... msn.com

Raid su Kiev, un morto, 5 feriti. Appello del Papa: Dopo quattro anni di guerra, tacciano le armiLeone XIV all'Angelus: Quante vittime, quanta distruzione, quante sofferenze indicibili. La pace non può essere rimandata Sono passati ormai quattro anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina. msn.com

Oggi, 18 febbraio 2026, durante l’Udienza Generale, Papa Leone XIV ha incontrato una delegazione di familiari dei militari ucraini prigionieri di guerra e dispersi, composta principalmente da donne, accompagnata dall’Ambasciatore dell’Ucraina presso la Sa - facebook.com facebook

