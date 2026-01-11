Iran e Ucraina Papa all’Angelus | Dialogo e pace con pazienza per il bene comune

Durante l’Angelus di oggi, Papa Francesco ha sottolineato l’importanza del dialogo e della pazienza per promuovere la pace in Medio Oriente, con particolare riferimento a Iran e Ucraina. Ha invitato alla ricerca di soluzioni condivise, nel rispetto del bene comune, auspicando un impegno costante per ridurre le tensioni e favorire la stabilità nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’appello del Papa per il Medio Oriente. Durante l’Angelus di oggi, domenica 11 gennaio 2026, il Papa ha rivolto il suo pensiero agli eventi in Medio Oriente, in particolare in Iran e Siria, dove le tensioni persistenti stanno causando numerose vittime. Il Santo Padre ha sottolineato l’importanza di coltivare con pazienza il dialogo e la pace, invitando a perseguire il bene comune dell’intera società. La situazione in Ucraina. Parallelamente, Prevost ha rinnovato il suo appello per la pace in Ucraina. Ha evidenziato come i recenti attacchi, soprattutto contro le infrastrutture energetiche, stiano colpendo duramente la popolazione civile, aggravando le difficoltà causate dal freddo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Iran e Ucraina, Papa all’Angelus: “Dialogo e pace con pazienza per il bene comune” Leggi anche: Iran, Papa all’Angelus: “Si coltivi con pazienza dialogo e pace, perseguire bene comune” Leggi anche: Papa Leone: “In Ucraina ci sono morti ogni giorno, bisogna insistere per la pace con un cessate il fuoco e il dialogo” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Papa Leone XIV: “In Iran si coltivino dialogo e pace” - Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro rivolge il suo pensiero all'Iran scosso dalle proteste contro il regime, represse duramente. lapresse.it

L'Ucraina rilascia una dichiarazione sull'Iran: "Invitiamo la comunità internazionale a prendere in considerazione l'idea di aumentare la pressione sul regime iraniano per la violenza contro il suo popolo e per il sostegno alla guerra criminale della Russia contr - facebook.com facebook

Mai una parola per i ragazzi impiccati in Iran. Mai una parola per i civili massacrati in Ucraina. Zero credibilità, ma la pretesa di parlare di diritto internazionale a nome del mondo. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.