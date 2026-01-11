Iran e Ucraina Papa all’Angelus | Dialogo e pace con pazienza per il bene comune

Durante l’Angelus di oggi, Papa Francesco ha sottolineato l’importanza del dialogo e della pazienza per promuovere la pace in Medio Oriente, con particolare riferimento a Iran e Ucraina. Ha invitato alla ricerca di soluzioni condivise, nel rispetto del bene comune, auspicando un impegno costante per ridurre le tensioni e favorire la stabilità nella regione.

L'appello del Papa per il Medio Oriente. Durante l'Angelus di oggi, domenica 11 gennaio 2026, il Papa ha rivolto il suo pensiero agli eventi in Medio Oriente, in particolare in Iran e Siria, dove le tensioni persistenti stanno causando numerose vittime. Il Santo Padre ha sottolineato l'importanza di coltivare con pazienza il dialogo e la pace, invitando a perseguire il bene comune dell'intera società. La situazione in Ucraina. Parallelamente, Prevost ha rinnovato il suo appello per la pace in Ucraina. Ha evidenziato come i recenti attacchi, soprattutto contro le infrastrutture energetiche, stiano colpendo duramente la popolazione civile, aggravando le difficoltà causate dal freddo.

