Angelus 1° gennaio 2026 Papa Leone | disarmare i cuori per costruire la pace

In occasione della solennità di Maria Madre di Dio, il 1° gennaio 2026, Papa Leone XIV ha celebrato l’Angelus evidenziando l’importanza di disarmare i cuori come passo fondamentale per costruire la pace. In un momento di riflessione all’inizio dell’anno, il Pontefice ha sottolineato la necessità di coltivare sentimenti di pace e comprensione per affrontare le sfide del tempo presente.

Nella solennità di Maria Madre di Dio, a inizio anno, papa Leone XIV ha celebrato Messa e Angelus indicando il modo con cui bisogna affrontarlo per avere la pace. Il 2026 inizia per la Chiesa con la solennità di Maria Madre di Dio e la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace. Così, il 1° gennaio.

