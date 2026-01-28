Ucraina il video del treno passeggeri colpito da droni russi Zelensky | Atto puramente terroristico

Un treno passeggeri in Ucraina è stato colpito da droni russi nella regione di Kharkiv. Oltre 200 persone erano a bordo, e l’attacco ha provocato morti e feriti. Il presidente Zelensky ha definito l’azione come un atto puramente terroristico. La situazione rimane tesa, e le autorità stanno cercando di gestire le conseguenze di questa nuova escalation.

L'attacco russo con droni ha colpito un treno passeggeri civile nella regione di Kharkiv con oltre 200 persone a bordo causando morti e feriti. Almeno cinque le vittime oltre a svariati feriti.

