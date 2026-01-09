Missili ipersonici Oreshnik sull’Ucraina il video delle esplosioni durante l’attacco russo su Leopoli e Kiev

Durante la notte, l’esercito russo ha lanciato missili ipersonici Oreshnik contro Leopoli e Kiev, provocando esplosioni e luci nel cielo. Questo attacco rappresenta un’ulteriore escalation nel conflitto in Ucraina. Di seguito, si presenta un video che documenta le esplosioni e i momenti salienti dell’operazione.

I lampi in cielo, poi i coni di luce e le esplosioni. Durante la notte l'esercito russo ha colpito l'Ucraina coi missili ipersonici Oreshnik. La notizia è stata data direttamente da Mosca – e poi confermata da Kiev – nelle prime ore di venerdì 9 gennaio. Secondo la Russia si è trattato di un "massiccio attacco contro importanti strutture ucraine, in risposta all'attacco di Kiev alla residenza del presidente Vladimir Putin del 29 dicembre 2025. Le Forze armate hanno lanciato un massiccio attacco utilizzando armi di precisione a lungo raggio, terrestri e navali, tra cui il sistema missilistico terrestre a medio raggio Oreshnik, nonché droni d'attacco, contro obiettivi critici in Ucraina".

