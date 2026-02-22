Ucraina | 4 anni di guerra il Papa implora la pace e tregua immediata

Il Papa ha chiesto una tregua immediata in Ucraina dopo quattro anni di conflitto, sottolineando le sofferenze delle popolazioni coinvolte. La sua richiesta nasce dalla crescente distruzione e dal numero di civili feriti, che aumentano ogni giorno. Il pontefice invita le parti a fermare le armi e ad avviare un dialogo per trovare una soluzione duratura. La sua voce si fa portavoce di tutte le persone colpite dalla guerra.

L’Urgenza della Pace: L’Appello del Papa per l’Ucraina alla Vigilia del Quarto Anno di Conflitto. Mentre si avvicina il quarto anniversario dell’inizio del conflitto in Ucraina, il Pontefice ha lanciato un accorato appello per il cessate il fuoco e l’apertura di un dialogo costruttivo, esprimendo profondo dolore per le vittime, le famiglie distrutte e le sofferenze inimmaginabili causate dalla guerra. L’invito a tacciare le armi risuona in un momento di crescente preoccupazione internazionale, con la necessità di una soluzione pacifica che si fa sempre più urgente. L’appello del Pontefice per una tregua in Ucraina assume una risonanza particolare in questi giorni, mentre la comunità internazionale si avvicina al quarto anniversario dell’inizio delle ostilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ucraina, 4 anni di guerra: Papa Leone XIV invoca pace, preghieraPapa Leone XIV ha espresso dolore per il prolungarsi della guerra in Ucraina, che dura da quattro anni.

