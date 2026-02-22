Il ministro dello Sport ucraino ha spiegato che l’invasione russa ha impedito al Paese di prepararsi adeguatamente per l’Olimpiade di Milano-Cortina. La guerra ha causato la sospensione di molte attività sportive e ha rallentato i progressi degli atleti ucraini. La crisi ha anche portato a una carenza di strutture e risorse, ostacolando la partecipazione degli sportivi nazionali. Questa situazione rende ancora più difficile per l’Ucraina affrontare le competizioni internazionali.

Per un paradosso quasi crudele, gli unici “casi” dell’Olimpiade Milano-Cortina, conclusasi proprio alla vigilia del quarto anniversario dell’invasione russa, hanno investito l’Ucraina. Per la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di riammettere ufficialmente le squadre di Russia e Bielorussia, dopo quattro anni di bando, e per il “casco della memoria” che Vladislav Heraskevych, specialista dello skeleton, voleva indossare anche nella gara finale per mostrare i volti dei compagni e degli allenatori uccisi nella guerra. Il Cio lo ha squalificato, il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha ha definito la decisione “una vergogna” e altrettanto ha fatto il presidente Zelensky. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ucraina, il Ministro dello Sport: "Altro che tregua olimpica, è in corso un genocidio. Cio e Fifa non lo scordino"Il Ministro dello Sport ucraino, Matvii Bidnyi, ha accusato la Russia di aver scatenato un vero e proprio genocidio, affermando che le aggressioni non si limitano a un conflitto militare.

Ucraina, Putin: "Non siamo stati noi a iniziare la guerra nel 2022, ma l'Ucraina sostenuta dall'Occidente"Vladimir Putin lancia un messaggio chiaro, sostenendo che la responsabilità della guerra in Ucraina non sarebbe della Russia, ma dell'Ucraina sostenuta dall'Occidente.

