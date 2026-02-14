Ucraina il Ministro dello Sport | Altro che tregua olimpica è in corso un genocidio Cio e Fifa non lo scordino

Il Ministro dello Sport ucraino, Matvii Bidnyi, ha accusato la Russia di aver scatenato un vero e proprio genocidio, affermando che le aggressioni non si limitano a un conflitto militare. Durante un'intervista, Bidnyi ha spiegato che le bombe hanno distrutto le centrali elettriche, lasciando molte donne e bambini senza riscaldamento in pieno inverno. La sua voce denuncia le sofferenze della popolazione civile e mette in evidenza come lo sport possa rappresentare un momento di speranza in mezzo alla crisi.

Chissà se Matvii Bidnyi era così anche prima della guerra. Le istituzioni hanno solitamente una costante attenzione per la forma, lui - Ministro dello Sport e della Gioventù dell'Ucraina - è tutta sostanza. Sarà che nasce campione di body building. Lo incontriamo a Milano, dove in questi giorni olimpici, oltre a seguire la delegazione gialloazzurra di 46 atleti, sta cercando di far sapere al mondo che cosa succede, ancora, nel suo Paese. Ci accoglie con sneaker e maglione, barba incolta e degli occhi che raccontano una storia che forse non possiamo davvero comprendere. Raccontano di speranza e sofferenza al tempo stesso.