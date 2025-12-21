Un 25enne di origini montenegrine, Demir Orahovac, è morto nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma dopo essere stato accoltellato ieri sera, sabato, in viale Ventimiglia al Trullo, nella zona sud-ovest della Capitale. L’uomo ha perso la vita dopo essere stato colpito ai reni e alla schiena con numerosi fendenti. I Carabinieri della compagnia Roma Eur avevano fermato, già nella serata di ieri, tre persone sospettate di essere tra gli aggressori: si tratta di padre e figlio di 48 e 25 anni e di una terza persona di 37 anni, tutti e tre italiani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, 25enne ucciso a coltellate al Trullo: 3 persone fermate

Leggi anche: Roma, accoltellato un 25enne al Trullo: tre fermati per tentato omicidio

Leggi anche: Roma, è morto il 25enne accoltellato al Trullo. Dietro l'omicidio la giustizia fai da te

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Roma, al Trullo auto bruciate e coltellate: morto un 25enne. La pista del racket per il controllo degli affitti - Una strada larga poco più di tre metri dove, ieri pomeriggio, da un lato le bimbe della scuola di pattinaggio mostravano orgogliose tutù e cappellini natalizi ... ilmattino.it