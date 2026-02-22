Ucciso El Mencho il capo del cartello della droga più violento del Messico Scatta l' allerta in tutto il Paese

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Il narcotrafficante sarebbe stato intercettato e ucciso nei pressi della località di Tapalpa, nello Stato di Jalisco, area storicamente legata alle attività del cartello Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come "El Mencho" e considerato il leader del Cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng), sarebbe stato ucciso durante un’operazione dell’esercito messicano. La notizia è stata riportata dal quotidiano messicano Milenio, che cita "fonti del governo di primo livello". Secondo quanto riferito, il narcotrafficante sarebbe stato intercettato e ucciso nei pressi della località di Tapalpa, nello Stato di Jalisco, area storicamente legata alle attività del cartello. 🔗 Leggi su Today.it

Ucciso dall’esercito Nemesio “El Mencho” Oseguera, il re del narcotraffico tra Messico e Usa. Aveva una taglia da 15 milioni sulla sua catturaNemesio “El Mencho” Oseguera è stato ucciso durante un’operazione dell’esercito messicano, motivata dalla sua attività criminale.

El Salvador, effettuato il più grande sequestro di droga nella storia del Paese: 6,6 tonnellate di cocainaEl Salvador ha catturato 6,6 tonnellate di cocaina, il più grande sequestro mai registrato nel paese.

