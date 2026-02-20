El Salvador effettuato il più grande sequestro di droga nella storia del Paese | 6,6 tonnellate di cocaina

El Salvador ha catturato 6,6 tonnellate di cocaina, il più grande sequestro mai registrato nel paese. La marina militare ha intercettato un'imbarcazione sospetta al largo delle coste, trovando il carico di droga nascosto in un vano segreto. L'operazione è avvenuta nella notte e ha coinvolto diverse unità navali. La scoperta ha portato all'arresto di alcuni trafficanti, che tentavano di far passare il carico clandestino verso il territorio nazionale. La droga sequestrata avrebbe potuto alimentare il mercato locale per mesi.

La marina militare di El Salvador ha effettuato il più grande sequestro di droga nella storia del Paese: 6,6 tonnellate di cocaina. 330 pacchi erano allineati sul ponte della nave FMS Eagle, che prima erano precedentemente nascosti nelle cisterne di zavorra dell'imbarcazione. Dieci uomini, provenienti da Colombia, Nicaragua, Panama ed Ecuador, sono stati arrestati.