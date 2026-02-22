ucciso el mencho il capo che fece del crimine una macchina da guerra

Le forze di sicurezza messicane hanno eliminato Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, ritenuto uno dei leader più pericolosi del narcotraffico. La sua morte deriva da una operazione mirata, che ha colpito il cuore della rete criminale. El Mencho, che ha guidato un’organizzazione potente e violenta, aveva evitato per anni di essere catturato. La sua scomparsa cambia significativamente lo scenario del traffico di droga nella regione.

Le forze di sicurezze messicane hanno comunicato l’uccisione di un capo narcos tra i più temuti al mondo, un “principe delle tenebre” del narcotraffico a lungo sfuggente: Nemesio Oseguera Cervantes, per tutti El Mencho, non è mai stato un capo da fotografia. Niente culto della personalità, niente esibizioni inutili. La sua cifra è stata la discrezione, che nel narcotraffico vale quanto un arsenale: chi si fa vedere troppo presto finisce troppo presto. Viene dal Messico rurale, quello in cui la distanza tra Stato e territorio non si misura in chilometri ma in assenze. Un passaggio negli Stati Uniti, guai con la giustizia, il ritorno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

