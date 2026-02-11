Messico ucciso nipote di El Mayo

La Procura dello Stato di Sinaloa ha annunciato di aver trovato il corpo di Sergio Rodolfo Cazares Zambada, nipote di “El Mayo” Zambada. La polizia ha aperto un'indagine, ma al momento non sono stati rilasciati dettagli sulle circostanze dell’omicidio. La notizia scuote il mondo della criminalità organizzata nella regione.

0.30 La Procura dello Stato messicano di Sinaloa ha confermato l'omicidio di Sergio Rodolfo Cazares Zambada, nipote del noto ex leader del Cartello di Sinaloa Ismael 'El Mayo' Zambada. Il corpo, rendono noto i principali media locali,era stato ritrovato domenica 8 febbraio nel bagagliaio di un suv abbandonato nei pressi della Scuola di Agronomia dell'Università autonoma di Sinaloa, nel quartiere Costa Rica di Culiacan. L'identificazione è stata effettuata dai familiari diretti,che hanno ricevuto la salma dalle autorità.

