Spara e uccide un 28enne a Rogoredo | in un video del 2024 riprese alcune condotte irregolari dell'agente
Un agente ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo, causando sconcerto tra i residenti. La vicenda risale al 2024 ed è stata resa nota grazie a un video che mostra alcune azioni del poliziotto durante l’arresto. Nel filmato si vedono comportamenti considerati non conformi alle procedure ufficiali. La registrazione è stata diffusa online, alimentando il dibattito sulla gestione delle forze dell’ordine in situazioni di tensione. La scoperta ha aperto nuove indagini sulla condotta dell’agente coinvolto.
In un video diffuso emergono alcune "condotte irregolari" commesse nell'ambito di un arresto nel 2024 dallo stesso agente che ha sparato a un presunto pusher a Rogoredo.
Cosa sappiamo sull’inchiesta per falso sull’arresto del 2024 fatto dall’agente che ha ucciso un 28enne a RogoredoLa Procura di Milano apre un’inchiesta per falso sull’arresto del 2024 compiuto dall’agente che ha ucciso un 28enne a Rogoredo.
Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, l'avvocato della famiglia del 28enne: "Non aveva la pistola, l'hanno messa lì"
L'avvocato della famiglia del 28enne ucciso a Rogoredo afferma che il giovane non aveva la pistola, che sarebbe stata messa lì dai poliziotti.
