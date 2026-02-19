Spara e uccide un 28enne a Rogoredo | in un video del 2024 riprese alcune condotte irregolari dell'agente

In un video diffuso emergono alcune "condotte irregolari" commesse nell'ambito di un arresto nel 2024 dallo stesso agente che ha sparato a un presunto pusher a Rogoredo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa sappiamo sull’inchiesta per falso sull’arresto del 2024 fatto dall’agente che ha ucciso un 28enne a RogoredoLa Procura di Milano apre un’inchiesta per falso sull’arresto del 2024 compiuto dall’agente che ha ucciso un 28enne a Rogoredo.

Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, l’avvocato della famiglia del 28enne: “Non aveva la pistola, l’hanno messa lì”L’avvocato della famiglia del 28enne ucciso a Rogoredo afferma che il giovane non aveva la pistola, che sarebbe stata messa lì dai poliziotti.

