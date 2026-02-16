Perde il controllo del camioncino e si schianta contro un albero

Un uomo di 50 anni ha perso il controllo del suo camioncino e si è schiantato contro un albero, provocando la sua morte. L’incidente è avvenuto nella notte a Collecchio, quando il veicolo ha deviato improvvisamente dalla strada principale, forse a causa di una manovra sbagliata o di una perdita di controllo. La scena si è svolta lungo una strada secondaria vicino a un bosco, dove i soccorritori hanno trovato il veicolo distrutto e il conducente incastrato.

Notte di Lutto a Collecchio: Un Cinquantenne Perde la Vita in un Incidente. Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 50 anni ieri sera a Collecchio, in provincia di Parma. L’uomo ha perso il controllo del suo camioncino lungo la strada dei Notari, schiantandosi contro degli alberi. L’impatto è stato fatale e le cause dell’accaduto sono al vaglio delle autorità. Dinamica dell’Incidente e Soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 23:40 di lunedì 16 febbraio 2026. I soccorsi sanitari sono immediatamente giunti sulla strada dei Notari, dove il camioncino era finito fuori strada.🔗 Leggi su Ameve.eu

