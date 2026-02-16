Perde il controllo del camioncino e si schianta contro un albero
Un uomo di 50 anni ha perso il controllo del suo camioncino e si è schiantato contro un albero, provocando la sua morte. L’incidente è avvenuto nella notte a Collecchio, quando il veicolo ha deviato improvvisamente dalla strada principale, forse a causa di una manovra sbagliata o di una perdita di controllo. La scena si è svolta lungo una strada secondaria vicino a un bosco, dove i soccorritori hanno trovato il veicolo distrutto e il conducente incastrato.
