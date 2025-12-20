perde il controllo e si schianta contro un albero a barcola un ferito a cattinara

Questa mattina, all'altezza di Barcola, poco dopo Cedassamare, un uomo di 50 anni è uscito di strada a causa della perdita del controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica che hanno preso in carico il paziente e lo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

