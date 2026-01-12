Ubriaco al volante provoca un incidente | denuncia e ritiro della patente

Durante un servizio di controllo nel territorio di San Vito dei Normanni, i carabinieri hanno identificato un conducente sotto l’effetto di alcool, responsabile di un incidente stradale. L’uomo è stato denunciato penalmente e la patente di guida è stata ritirata. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di presidio e prevenzione finalizzata a garantire la sicurezza delle aree frequentate dai giovani.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.