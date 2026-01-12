Ubriaco al volante provoca un incidente | denuncia e ritiro della patente
Durante un servizio di controllo nel territorio di San Vito dei Normanni, i carabinieri hanno identificato un conducente sotto l’effetto di alcool, responsabile di un incidente stradale. L’uomo è stato denunciato penalmente e la patente di guida è stata ritirata. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di presidio e prevenzione finalizzata a garantire la sicurezza delle aree frequentate dai giovani.
SAN VITO DEI NORMANNI – È di due denunce e di cinque segnalazioni all'autorità amministrativa, il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, nelle zone maggiormente frequentate dai giovani.Uno straniero è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
