a che tempo che fa un nuovo annuncio di carlo conti da sanremo

Carlo Conti annuncia a Che Tempo Che Fa di questa sera, domenica 22 febbraio, che tornerà a condurre Sanremo. La scelta deriva dalla risposta positiva del pubblico e dal successo delle ultime edizioni. Durante la trasmissione, Conti rivela alcuni dettagli esclusivi sulla prossima kermesse. La puntata inizia alle 19 e promette sorprese per gli appassionati di musica e spettacolo. La serata si preannuncia ricca di novità e anticipazioni.

Fabio Fazio torna questa sera, domenica 22 febbraio, con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in dalle 19.30 in diretta sul Nove, in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti del 22 febbraio 2026. Nel nuovo appuntamento, come da tradizione, sarà atteso in collegamento da Sanremo il direttore artistico e conduttore del Festival Carlo Conti, che per l’occasione farà un nuovo annuncio a pochi giorni dall’inizio della kermesse musicale, al via martedì 24 febbraio. Presente, inoltre, Enrico Brignano, in tour nei teatri d’Italia con lo spettacolo Bello di Mamma. In studio anche Antonio Di Pietro; Gherardo Colombo; Umberto Tozzi, in tour per i suoi 50 anni di carriera con L’Ultima Notte Rosa – The Final Show, l’ultima tournée prima del suo ritiro; lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Paolo Giordano; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli; il direttore de Il Post Francesco Costa; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala; e Marco Varvello. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

