Ubaldo Pantani e le sue imitazioni

Ubaldo Pantani è conosciuto per le sue abilità di imitazione e il suo talento nel riprodurre diverse personalità del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra le sue interpretazioni più note, quella di Lapo Elkann e di figure legate al calcio, come Allegri, testimoniano la sua capacità di cogliere caratteristiche distintive dei personaggi. In questa intervista, Pantani condivide aneddoti e riflessioni sul suo percorso artistico e sull’evoluzione delle sue imitazioni.

Lapo? "L'ho cambiato molto nel corso degli anni. Quando mi incazzo assomiglio molto ad Allegri" Ubaldo Pantani racconta le sue esilaranti imitazioni: «Lapo? L'ho cambiato molto nel corso degli anni. Somiglio ad Allegri quando" Ubaldo Pantani, 54 anni, cecinese doc, è uno dei volti più amati della comicità italiana. Per dodici anni colonna portante di "Quelli che il calcio", oggi è una delle punte di diamante del GialappaShow. Oggi c'è una sua intervista al Corriere della Sera e i riferimenti calcistici sono molti, proprio come i suoi personaggi. LAPO «L'ho cambiato molto nel corso degli anni.

