Uae Tour | Jonathan Milan cala il tris e trionfa nell' ultima tappa

Jonathan Milan ha vinto l’ultima tappa dell’Uae Tour, portando a casa il suo terzo successo consecutivo. La sua vittoria deriva da uno sprint deciso nelle fasi finali, che ha lasciato dietro di sé tutti gli avversari. Con questa affermazione, il ciclista friulano della Lidl-Trek raggiunge quota cinque vittorie in questa stagione e sale a 30 successi da professionista. La gara si è conclusa con una volata emozionante, che ha premiato la sua tenacia.

Jonathan Milan ha vinto l'ultima tappa dell'Uae Tour, 149 km con traguardo sul lungomare di Abu Dhabi: terzo successo negli Emirati in questa settimana per il 25enne friulano della Lidl-Trek, già a cinque centri stagionali e a quota 30 da professionista. Ancora un secondo posto per il norvegese Erlend Blikra, della Uno-X. Quinto Matteo Malucelli (Xds-Astana). Isaac Del Toro, 22enne messicano della Uae-XRG, ha conquistato la classifica generale con 20 secondi di vantaggio sul laziale Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious). Terzo, a 1'14", l'australiano Luke Plapp. Per la squadra di Tadej Pogacar, che rientrerà in gara alle Strade Bianche di sabato 7 marzo, già 13 successi stagionali.