LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan cala il tris ad Abu Dhabi! Del Toro si aggiudica la generale

Jonathan Milan conquista la sua terza vittoria stagionale nella tappa di oggi del UAE Tour 2026, grazie a uno scatto deciso a Abu Dhabi. La sua vittoria deriva da una fuga di gruppo che ha avuto il sopravvento negli ultimi chilometri. Milan ha dimostrato ancora una volta la sua potenza, mentre Del Toro si è aggiudicato la classifica generale. La gara si avvia verso la conclusione con diversi corridori ancora in corsa per il podio.

© Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan cala il tris ad Abu Dhabi! Del Toro si aggiudica la generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 Quinto successo stagionale per lo sprinter di Tolmezzo. 13.18 Milan è scattato per primo ed ha bruciato tutti gli avversari. 30esima vittoria in carriera per l’azzurro che si porta a casa anche la classifica a punti. 13.17 Isaac del Toro vince la classifica generale. 13.15 Jonathan Milan vince di potenza ad Abu Dhabi! Tris per l’italiano della Lidl-Trek in questo UAE Tour 2026. 13.15 ANCORA LUI!!!!!!! 13.15 PARTE MILAN!!!!! 13.14 Parte la volata. 13.14 Milan è in ottima posizione. 13.14 Ultimo chilometro!!!!! 13.13 Iniziano a formarsi i treni delle squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan per il trisJonathan Milan ha conquistato la quarta vittoria di tappa all'UAE Tour 2026, grazie alla fuga decisiva negli ultimi chilometri. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: partita l’ultima tappa, Milan a caccia del trisUna fuga di cinque corridori ha rotto il gruppo durante l’ultima tappa del UAE Tour 2026, creando un margine di circa un minuto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah; UAE Tour, 6ª tappa: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (16-22 Febbraio). LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan per il trisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima ed ultima tappa ... oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vince a Fujairah! Tiberi rimane maglia rossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell'UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah. Vi ... oasport.it Jonathan Milan ha centrato la seconda vittoria nella quinta tappa dell’UAE Tour - facebook.com facebook Ancora uno sprint vincente del bujese Jonathan Milan nel giro degli Emirati Arabi Uniti. x.com