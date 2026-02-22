LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan per il tris

Jonathan Milan ha conquistato la quarta vittoria di tappa all'UAE Tour 2026, grazie alla fuga decisiva negli ultimi chilometri. La sua azione ha cambiato la corsa, portandolo in testa e rendendo difficile il recupero dei rivali. La settima e ultima frazione si conclude con emozioni intense, mentre i ciclisti affrontano le ultime salite in attesa delle classifiche finali. La gara si avvia verso il suo epilogo, con i corridori ancora impegnati fino all’ultimo metro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima ed ultima tappa dell'UAE Tour 2026. Oggi si conclude l'ottava edizione della corsa a tappe emiratina con la frazione passarella nel deserto. Tutto pronto quindi per una giornata destinata ad accendersi solo nei chilometri finali con l'avvicinamento alla volata. La tappa partirà da Zayed National Museum e si concluderà dopo 148.9 chilometri totalmente pianeggianti ad Abu Dhabi Breakwater. Grande favorito è sicuramente Jonathan Milan che vuole concludere con un tris l'UAE Tour 2026.