Trump rivolta interna sui dazi | chi gli ha votato contro al Congresso

A Washington, la Camera, controllata dai Repubblicani, ha deciso di opporsi a Donald Trump sui dazi. La maggioranza ha votato per bloccare i dazi al Canada, andando contro la volontà del presidente. È un colpo di scena che mette in discussione l’unità del partito e la strategia commerciale di Trump.

Colpo di scena a Washington: la Camera a maggioranza repubblicana sfida Donald Trump e vota a favore del blocco dei dazi al Canada. Sei repubblicani Usa hanno unito le forze con i democratici per fermare le tariffe. La misura è stata approvata con 219 voti a favore e 211 contrari. Poco prima del voto, Trump aveva minacciato i repubblicani al Congresso: "Chiunque voterà contro i dazi la pagherà alle elezioni, anche alle primarie", aveva scritto il presidente americano sul suo social Truth spiegando che le tariffe stanno regalando agli Stati Uniti una grande sicurezza "perché il solo nominarle spinge gli altri paesi ad accettare le nostre richieste". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

