Trump rilancia | nuovi dazi globali al 15% per tutti i Paesi dopo la bocciatura della Corte Suprema

Donald Trump ha annunciato un aumento dei dazi globali al 15% dopo che la Corte Suprema ha respinto la sua richiesta di bloccare le nuove tariffe. La decisione si applica immediatamente a tutti i Paesi coinvolti, senza eccezioni. Il governo sostiene che questa misura mira a rafforzare l'economia nazionale, ma le aziende si preparano a sostenere costi maggiori. La mossa genera ripercussioni sui mercati internazionali e le negoziazioni si intensificano.

Dopo la bocciatura della Corte Suprema, Donald Trump rilancia e alza ulteriormente la posta: non più dazi globali al 10%, ma un incremento al 15% con effetto immediato su tutti i Paesi. L’annuncio arriva ancora una volta tramite Truth, il social del presidente Usa: «Io, in qualità di presidente, aumenterò, con effetto immediato, i dazi mondiali dal 10% al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%», ha scritto, accusando molti partner commerciali di aver «derubato gli Stati Uniti per decenni». Trump ha richiamato esplicitamente la Section 212 del Trade Act del 1974, che consente l’introduzione di dazi globali fino al 15% per un periodo massimo di 150 giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

