Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi domenica 22 febbraio | orari tv programma streaming

Domenica 22 febbraio, tutte le competizioni olimpiche coinvolgono gli italiani, a causa della conclusione della rassegna a Milano e Cortina. Le discipline in programma includono discipline di sci e pattinaggio, con atleti italiani che cercano di migliorare i loro risultati. Le gare si svolgono in diverse sedi, trasmesse in diretta su vari canali e piattaforme online. La giornata promette emozioni e sfide importanti per gli atleti italiani impegnati nelle ultime sfide olimpiche.

Oggi, domenica 22 febbraio, va in scena la sedicesima e ultima giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, un'edizione che resterà comunque nella storia dello sport italiano. L'Italia, infatti, ha già raggiunto il prestigioso traguardo delle 30 medaglie complessive, di cui ben 10 d'oro, confermandosi tra le grandi protagoniste della rassegna a cinque cerchi disputata sulle nevi e sui ghiacci di casa. Il programma odierno prevede quattro finali che assegneranno le ultime medaglie olimpiche: la 50 km a tecnica classica mass start femminile di sci di fondo, il torneo di curling femminile, il bob a quattro maschile e la finale dell'hockey su ghiaccio maschile.