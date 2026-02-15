Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi domenica 15 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Oggi, domenica 15 febbraio, l’Italia partecipa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a causa di un grande impegno degli atleti italiani nelle finali di questa giornata. La squadra azzurra affronta nove competizioni che potrebbero portare medaglie, tra cui la staffetta di sci di fondo e le gare di biathlon. Sono in programma anche le finali del gigante femminile di sci alpino e delle discipline di speed skating, snowboardcross, skeleton, salto con gli sci e sci freestyle. La giornata promette molte emozioni per il pubblico italiano, con appuntamenti fissati in orari precisi e visibili in tv e streaming.

Oggi, domenica 15 febbraio, nona giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà protagonista nelle nove finali che assegneranno medaglie, ovvero la staffetta maschile di sci di fondo, le dual moguls maschili di sci freestyle, il gigante femminile di sci alpino, le pursuit di biathlon, i 500 femminili di speed skating, le gare a coppie miste di snowboardcross e skeleton, ed il trampolino grande femminile di salto con gli sci. Grandi speranze per l’Italia sono riposte nello sci alpino, con Federica Brignone e Sofia Goggia impegnate nel gigante femminile. La tigre di La Salle, dopo aver estasiato nel superG sull’Olympia delle Tofane, andrà in cerca della magica doppia tra le porte larghe, ma non sarà affatto semplice. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (domenica 15 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (15 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming Oggi, domenica 15 febbraio, l’Italia partecipa alle finali delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo che alcune medaglie sono state assegnate nelle scorse ore. Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (4 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming Gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 scendono in pista già oggi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Milano-Cortina, tutti gli italiani in gara per disciplina | Spedizione record: dai rientri di Brignone e…; Milano Cortina, il programma di oggi: tutti gli italiani in gara sabato 14 febbraio; La Super Lig sembra (ancora) la Serie A; Milano Cortina, il programma di oggi: tutti gli italiani in gara martedì 10 febbraio (e dove vederli in tv). Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 11 febbraio, tv, streamingGiorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, mercoledì 11 febbraio, l'Italia sarà protagonista nelle otto finali che assegneranno ... oasport.it Milano-Cortina, il programma di venerdì 13 febbraio: tutti gli italiani in gara e dove vederli in chiaro (gratis in tv)Dopo lo straordinario giovedì azzurro con gli ori di Federica Brignone nel super G e di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di ... msn.com Si assegnano otto medaglie: tutti gli italiani in gara facebook