A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 22 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Il programma delle gare di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina include eventi importanti, tra cui le competizioni di slalom speciale e salto con gli sci. Gli atleti italiani si preparano a scendere in pista tra le 9 e le 15, sfidando le avversarie per conquistare medaglie. La giornata si svolge senza interruzioni, con le telecamere pronte a trasmettere ogni momento. Gli appassionati possono seguire le gare anche in streaming sui principali portali sportivi.

Oggi, domenica 22 febbraio, va in scena la sedicesima e ultima giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, un’edizione che resterà comunque nella storia dello sport italiano. L’Italia, infatti, ha già raggiunto il prestigioso traguardo delle 30 medaglie complessive, di cui ben 10 d’oro, confermandosi tra le grandi protagoniste della rassegna a cinque cerchi disputata sulle nevi e sui ghiacci di casa. Il programma odierno prevede quattro finali che assegneranno le ultime medaglie olimpiche: la 50 km a tecnica classica mass start femminile di sci di fondo, il torneo di curling femminile, il bob a quattro maschile e la finale dell’hockey su ghiaccio maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (4 febbraio): orari esatti, tv, programma, streamingQuesta mattina gli italiani si preparano a scendere in pista, anche se le gare ufficiali non sono ancora iniziate.

A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (6 febbraio): orari esatti, tv, programma, streamingOggi, alle 20:00, si apre ufficialmente la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Ramadan 2026: A che ora si attende il ftour/iftar di oggi, venerdì 20 febbraio 2026?; A che ora finisce Sanremo 2026, la precisazione di Carlo Conti; A che ora finisce il Festival di Sanremo 2026? Parla Carlo Conti.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli italiani in gara domenica 22 febbraio: orari tv e info - facebook.com facebook

Olimpiadi invernali #MilanoCortina2026, i risultati degli italiani #SkySport x.com