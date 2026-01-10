Tutte le strade portano a Roma…o quasi Con il Cai di Arezzo sulle vie dei pellegrini

Il Cai di Arezzo inaugura il ciclo dei “Giovedì del Cai” con un incontro dedicato ai percorsi storici dei pellegrini verso Roma. L’appuntamento, previsto per il 15 gennaio alle 21, vedrà Andrea Ghirardini approfondire le vie antiche di santi e fedeli, offrendo uno sguardo sulla storia e le tradizioni di questi cammini. Un’occasione per conoscere meglio le rotte che hanno attraversato secoli di fede e cultura.

Arezzo. La Porta Santa è chiusa, il Giubileo è finito, ma i passi dei pellegrini non si fermano. Non si sono mai fermati dal primo grande Giubileo del 1300 tramandando fino a noi il cammino devozionale. Ma se l'antico pellegrino poteva contare su sommarie mappature della viabilità di epoca romana, oggi le vie di comunicazione e i sentieri segnati su quelle stesse tracce per i moderni trekking ci permettono di godere di questi importanti itinerari di storia, cultura e fede.

