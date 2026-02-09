Padel successo nazionale a Cesa | grande partecipazione al Torneo Open 500 CVA
A Cesa, nel comune di Marciano della Chiana, si è giocato un grande torneo di padel che ha attirato sportivi da tutta Italia. Il Torneo Open 500 CVA ha visto partecipare numerosi atleti e atlete, dimostrando come il padel stia diventando sempre più popolare nel nostro paese. L’evento ha confermato la qualità degli impianti locali e ha messo in luce la crescita di questa disciplina nella zona.
Arezzo, 9 febbraio 2026 – Padel Club di Cesa, nel territorio del Comune di Marciano della Chiana, dove si è svolto il Torneo Open 500 CVA di padel, categoria maschile e femminile, un evento di rilievo nazionale che ha richiamato atleti e atlete da tutta Italia, confermando la qualità dell’impianto e la crescente centralità di Marciano della Chiana nel panorama sportivo. Nel torneo femminile si sono aggiudicate il primo posto Vittoria Giraldi e Sara Dina, mentre al secondo posto si sono classificate Silvia Frassinelli e Sofia Pietralunga. In campo maschile, la vittoria è andata alla coppia Tommaso Arcangeli – Francesco Celi, seguiti da Tommaso Ricci e Riccardo Meoni, secondi classificati al termine di una finale molto combattuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
