Padel successo nazionale a Cesa | grande partecipazione al Torneo Open 500 CVA

A Cesa, nel comune di Marciano della Chiana, si è giocato un grande torneo di padel che ha attirato sportivi da tutta Italia. Il Torneo Open 500 CVA ha visto partecipare numerosi atleti e atlete, dimostrando come il padel stia diventando sempre più popolare nel nostro paese. L’evento ha confermato la qualità degli impianti locali e ha messo in luce la crescita di questa disciplina nella zona.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Padel Club di Cesa, nel territorio del Comune di Marciano della Chiana, dove si è svolto il Torneo Open 500 CVA di padel, categoria maschile e femminile, un evento di rilievo nazionale che ha richiamato atleti e atlete da tutta Italia, confermando la qualità dell’impianto e la crescente centralità di Marciano della Chiana nel panorama sportivo. Nel torneo femminile si sono aggiudicate il primo posto Vittoria Giraldi e Sara Dina, mentre al secondo posto si sono classificate Silvia Frassinelli e Sofia Pietralunga. In campo maschile, la vittoria è andata alla coppia Tommaso Arcangeli – Francesco Celi, seguiti da Tommaso Ricci e Riccardo Meoni, secondi classificati al termine di una finale molto combattuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Padel, successo nazionale a Cesa: grande partecipazione al Torneo Open 500 CVA Approfondimenti su Cesa Padel “Grazie al grande cuore di Terni e agli amici di Alessandro”, successo per il torneo di padel in memoria del giovane ingegnere Centro vaccinale inaugurato al Papardo, grande partecipazione all’open day gratuito La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cesa Padel Argomenti discussi: Al via la Coppa Italia Padel TPRA 2026; Il padel allunga la vita.; Italian Padel rompe i confini parte il progetto di internazionalizzazione; Campionato Nazionale Interclub 1 2026: tutto quello che c'è da sapere prima del grande weekend decisivo. Padel, successo nazionale a Cesa: grande partecipazione al Torneo Open 500 CVADal 31 gennaio all’8 febbraio il Clanis Padel ha ospitato atleti da tutta Italia. L’Amministrazione comunale: Sport, benessere e promozione del territorio ... lanazione.it Exclusive Padel Cup, il circuito chiude la quinta edizione a Milano con l’ennesimo successo di partecipanti e vipSi chiude anche la quinta edizione della Exclusive Padel Cup, il circuito amatoriale organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e da Exclusive, la carta di credito ... corrieredellosport.it Ha preso il via a Doha il Qatar Open, il primo torneo WTA 1000 della stagione. Con 1.000 punti di classifica in palio e quasi 3,5 milioni di euro di montepremi, partecipano molte delle migliori tenniste del mondo https://l.euronews.com/Xfz8 facebook Ha preso il via a Doha il Qatar Open, il primo torneo WTA 1000 della stagione. Con 1.000 punti di classifica in palio e quasi 3,5 milioni di euro di montepremi, partecipano molte delle migliori tenniste del mondo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.