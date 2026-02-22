Tute di Lollobrigida Fontana e Betti al Museo Olimpico di Losanna | cimeli universali per questi Giochi memorabili

Le tute di Lollobrigida, Fontana e Betti sono state esposte al Museo Olimpico di Losanna, portando alla luce cimeli simbolo di un’edizione memorabile dei Giochi. Questi capi rappresentano più di un semplice abbigliamento sportivo: racchiudono storie di allenamenti intensi e di vittorie conquistate con sudore. La mostra, visitata da numerosi appassionati, mette in evidenza il valore emotivo di ogni dettaglio. La presenza di questi capi rende vivo il ricordo di quell’evento sportivo.

Non sono semplici tute da gara. Sono frammenti di tempo, tessuti che hanno assorbito fatica, attese, respiri trattenuti e poi liberati nell’urlo della vittoria. Le divise indossate da Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana e Chiara Betti entrano oggi nella collezione permanente del Museo Olimpico di Losanna, trasformandosi da strumenti di competizione in simboli di memoria collettiva. È il sigillo della storia sulle imprese azzurre ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Quelle tute, segnate dal ghiaccio e dalla velocità, raccontano molto più dei risultati: parlano di un’Italia che ha saputo emozionare, sorprendere, imporsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Chiara Betti hanno deciso di donare le loro tute da gara al museo Olimpico di Losanna.

Olimpiadi Milano-Cortina: oro olimpico del Cio a Mattarella e Meloni. “Per aver reso indimenticabili questi Giochi”Il Comitato olimpico internazionale ha assegnato l’oro olimpico in riconoscimento a Mattarella e Meloni, per aver contribuito a rendere memorabili le Olimpiadi Milano-Cortina.

