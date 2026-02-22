Olimpiadi Milano-Cortina | oro olimpico del Cio a Mattarella e Meloni Per aver reso indimenticabili questi Giochi

Il Comitato olimpico internazionale ha assegnato l’oro olimpico in riconoscimento a Mattarella e Meloni, per aver contribuito a rendere memorabili le Olimpiadi Milano-Cortina. La decisione deriva dall’impegno mostrato durante l’organizzazione e la promozione dell’evento, che ha incontrato l’apprezzamento internazionale. Entrambi i leader hanno partecipato attivamente alle cerimonie di apertura e chiusura, rafforzando il ruolo simbolico dello sport nel paese. La premiazione si è svolta durante una cerimonia ufficiale in città.

MILANO – Il Cio (Comitato olimpico internazionale) ha conferito l’ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella lettera alla premier inoltre il Comitato Olimpico Internazionale sottolinea che il successo di questa edizione dei Giochi è stato possibile grazie “al ruolo cruciale svolto dal Governo Italiano sotto la Sua guida”. Il Cio inoltre ha assegnato l’ordine olimpico d’argento ai ministri Andrea Abodi, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti e ai rappresentanti di Fondazione Milano Cortina, Simico e degli enti locali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

