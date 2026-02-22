Losanna le tute da gara di Fontana Lollobrigida e Betti al museo olimpico

Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Chiara Betti hanno deciso di donare le loro tute da gara al museo Olimpico di Losanna. La causa è la volontà di conservare un pezzo importante della loro carriera e di condividere l’esperienza con il pubblico. Le tute, simbolo delle vittorie e delle sfide sulle piste, saranno esposte in una mostra dedicata agli sport invernali. La scelta di questa esposizione mira a celebrare il movimento olimpico e il talento italiano.

Le tuta da gara delle pattinatrici azzurre Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Chiara Betti saranno donate ed esposte al museo Olimpico di Losanna in Svizzera. Lo ha annunciato il Coni da Casa Italia nel corso della conferenza stampa dei Giochi olimpici di Milano-Cortina Le imprese azzurre realizzate trovano casa nella storia. Le tute ufficiali indossate da Francesca Lollobrigida (pattinaggio di velocità), Arianna Fontana (short track) e Chiara Betti (short track) entreranno a fare parte della collezione permanente del museo di Losanna, il cuore della memoria sportiva mondiale. Le tre azzurre hanno donato i propri completi da competizione.