Turmena show a Roma | la Meta Catania vince 4-2 e vola in vetta!

Meta Catania ha conquistato la vittoria grazie a una prestazione offensiva efficace contro la Roma 1927 Futsal, battendola 4-2. La squadra siciliana ha segnato tre reti nel secondo tempo, portandosi avanti e mantenendo il vantaggio fino alla fine. La partita si è giocata in un’atmosfera calda allo stadio, con molti tifosi presenti. La vittoria permette alla Meta Catania di salire in cima alla classifica.

La Meta Catania Bricocity consolida il proprio primato nel campionato di futsal con una vittoria convincente sul campo della Roma 1927 Futsal, imponendosi per 4-2. Decisiva la prestazione di Luis Turmena, autore di una tripletta che ha ribaltato l’iniziale vantaggio dei padroni di casa e proiettato la squadra catanese verso l’ennesimo successo di una stagione finora trionfale. L’incontro, disputato sabato 21 febbraio 2026, ha la Meta Catania affrontare una Roma 1927 determinata a vendicare la sconfitta subita all’andata. I capitolini sono partiti con un ritmo forsennato, trovando il doppio vantaggio nei primi minuti di gioco grazie alle reti di Miguel e Ricardinho. 🔗 Leggi su Ameve.eu Meta Catania, rimpianto Supercoppa: vince la Feldi EboliLa Supercoppa Italiana di futsal si è conclusa con la vittoria della Feldi Eboli sulla Meta Catania, in una finale combattuta e ricca di emozioni. Fortitudo vince e vola in vetta alla classificaLa Fortitudo rompe il suo tabù in trasferta e batte Torino, conquistando la vetta della classifica di serie A2. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. POKER META CATANIA Quattro gol contro la Roma per consolidare la quarta vittoria consecutiva in questo girone di ritorno. In gol Turmena, tripletta per lui, e Dian Luka - facebook.com facebook