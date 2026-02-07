La Fortitudo rompe il suo tabù in trasferta e batte Torino, conquistando la vetta della classifica di serie A2. La squadra ha giocato con energia e determinazione, portando a casa una vittoria importante che le permette di salire al primo posto. È stata una partita intensa, con un risultato che cambia gli equilibri nel campionato.

Torino, 6 febbraio 2025 – La Fortitudo sfata in tabù trasferta e per una notte si prende la testa della classifica di serie A2. Con la rivoluzione della graduatoria dovuta alla rinuncia da parte di Bergamo e il susseguente annullamento di tutte le sfide giocate dai bergamaschi, la classifica ha subito uno scossone importante, con Pesaro scesa da 36 a 32 punti, Cividale da 34 a 32, Livorno da 32 a 28 per una classifica che così si è fatta ancora più compatta. La vittoria 68-73 centrata a Torino dalla Flats Service nell’anticipo della 26^giornata vale la testa della classifica, permettendo ai biancoblù di Attilio Caja di raggiungere momentaneamente Victoria Libertas Pesaro, Cividale, Brindisi e Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo vince e vola in vetta alla classifica

