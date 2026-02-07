Fortitudo vince e vola in vetta alla classifica
La Fortitudo rompe il suo tabù in trasferta e batte Torino, conquistando la vetta della classifica di serie A2. La squadra ha giocato con energia e determinazione, portando a casa una vittoria importante che le permette di salire al primo posto. È stata una partita intensa, con un risultato che cambia gli equilibri nel campionato.
Torino, 6 febbraio 2025 – La Fortitudo sfata in tabù trasferta e per una notte si prende la testa della classifica di serie A2. Con la rivoluzione della graduatoria dovuta alla rinuncia da parte di Bergamo e il susseguente annullamento di tutte le sfide giocate dai bergamaschi, la classifica ha subito uno scossone importante, con Pesaro scesa da 36 a 32 punti, Cividale da 34 a 32, Livorno da 32 a 28 per una classifica che così si è fatta ancora più compatta. La vittoria 68-73 centrata a Torino dalla Flats Service nell’anticipo della 26^giornata vale la testa della classifica, permettendo ai biancoblù di Attilio Caja di raggiungere momentaneamente Victoria Libertas Pesaro, Cividale, Brindisi e Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Fortitudo Torino
Dakar 2026, Macik vince la quarta tappa nei camion e vola in vetta alla classifica
Dakar 2026, con la quarta tappa nei camion, vede la vittoria di Macik, che sale in testa alla classifica.
La Virtus vince a Trieste e torna in vetta alla classifica
La Virtus Bologna conquista una vittoria importante a Trieste, tornando in testa alla classifica.
Ultime notizie su Fortitudo Torino
Argomenti discussi: TOP 5 RAC DELLA SETTIMANA.
Fortitudo ko, Brindisi vola. Mestre resta a +2 su ForlìIeri sera due recuperi: Avellino, dove l’Unieuro andrà il 14 dicembre, è super. I pugliesi si liberano della neopromossa nell’ultimo quarto: sono secondi. La Fortitudo sprofonda ad Avellino nel ... ilrestodelcarlino.it
Fortitudo. continua il mal di trasferta: Rimini vince 83-68. Si punta all'effetto PalaDozza per tornare subito al successoCade ancora in trasferta la Fortitudo e ormai non è più una novità. L’emergenza infortuni sta minando il lavoro di Caja e il rendimento della squadra ma è anche evidente che il piglio dei bolognesi ... corrieredibologna.corriere.it
Campionato lombardia sud. Il piacebaskin vince sulla fortitudo S. Michele per 107 a 72 #baskin #eisi #cip facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.