Juve Holm a un passo Trattativa a oltranza per Kolo Muani | il Tottenham non cede ma

La Juventus sta per chiudere l'acquisto di Holm, che è ormai a un passo. La trattativa con il Tottenham per Kolo Muani va avanti da settimane, ma il club inglese non si lascia convincere facilmente e continua a chiedere di più. I bianconeri faranno un ultimo tentativo già in giornata, sperando di convincere i londinesi. Nel frattempo, c’è un accordo già firmato con il Bologna per lo scambio Holm-Joao Mario, che potrebbe ufficializzarsi a breve.

"Kolo Muani? La dirigenza sta lavorando ininterrottamente, aspettiamo e vediamo". Luciano Spalletti spera in un regalo last minute in attacco e la Juventus sta facendo il possibile per accontentarlo sul gong della sirena. I contatti con il Tottenham sono proseguiti anche nella giornata di ieri, ma il pressing del francese e del direttore sportivo Marco Ottolini per il momento non sono bastati per far cambiare programmi agli Spurs. Gli inglesi non vogliono liberare in anticipo Kolo Muani, fino a giugno in prestito a Londra dal Paris Saint-Germain. Ogni minuto che passa il ritorno in "affitto" della punta si fa sempre più in salita.

