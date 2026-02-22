Trump | Groenlandiainviata nave ospedale

Un rappresentante politico ha annunciato l'invio di una nave ospedale in Groenlandia per fornire assistenza a persone malate e senza cure. La decisione deriva dalla collaborazione con il governatore della Louisiana, Jeff Landry, e mira a rispondere a una situazione emergenziale nella regione. La nave partirà a breve e offrirà supporto sanitario diretto alle comunità locali. La scelta si basa sulla necessità di intervenire tempestivamente in un'area poco servita.

2.07 "Lavorando con il fantastico governatore della Louisiana, Jeff Landry, stiamo inviando una nave ospedale in Groenlandia per prenderci cura di molte persone malate e non assistite". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth allegando al suo post l'immagine di una nave ospedale battente bandiera americana. Il presidente ha recentemente nominato Landry inviato speciale per la Groenlandia. Tuttavia, non emergono conferme verificabili né ufficiali di una nave ospedale statunitense in viaggio per la Groenlandia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»Recentemente, la Groenlandia e i leader dell'UE hanno ribadito la loro appartenenza alla NATO, sottolineando che le decisioni riguardanti la regione sono di esclusiva competenza danese.

Trump insiste con la Groenlandia. Von der Leyen: "Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia decidere"Recentemente, Donald Trump ha manifestato interesse per la Groenlandia, suscitando diverse interpretazioni e reazioni.

Trump e la Groenlandia: le basi per un accordo

Paesi nordici contro Trump, 'in Groenlandia nessuna nave russa o cinese'I Paesi nordici smentiscono le affermazioni di Donald Trump sull'attività di Mosca e Pechino intorno alla Groenlandia. Lo riporta il Financial Times, citando alcuni diplomatici nordici con accesso ai ... ansa.it

Trump si è già preso la Groenlandia (e non solo): Territorio Usa dal 2026. La foto su Truth con la bandiera americana anche sul CanadaGroenlandia e pure il Canada, la foto finta con tutto il Nord America nelle mani di Trump e i leader mondiali che osservano Bandiera a stelle e strisce in mano, un passo dietro di lui il ... affaritaliani.it

