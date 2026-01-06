Groenlandia Meloni e i leader Ue a Trump | Danimarca e Groenlandia parte della Nato

Recentemente, la Groenlandia e i leader dell'UE hanno ribadito la loro appartenenza alla NATO, sottolineando che le decisioni riguardanti la regione sono di esclusiva competenza danese. In un contesto internazionale complesso, tali dichiarazioni evidenziano l'importanza della sovranità e del ruolo delle nazioni nell'ambito delle alleanze militari, mantenendo un equilibrio tra autonomia e collaborazione internazionale.

Il messaggio di Meloni e degli altri leader Ue a Trump: "La Groenlandia appartiene al suo popolo" - "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. ilfoglio.it

Groenlandia, Meloni e leader Ue: "Sicurezza Artico priorità fondamentale per l'Europa" - "La Nato ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli Alleati europei stanno intensificando il loro impegno. msn.com

Trump punta ancora la Groenlandia e nomina inviato speciale

Meloni muta come un pesce su Maduro e Groenlandia: l’Italia è schiacciata su Trump, governo spaccato. Le reazioni in Italia x.com

Anna Laura Orrico sulle minacce di Trump alla Groenlandia: "Meloni completamente assente. Non difende la sovranità della Danimarca e per l'ennesima volta Meloni è lo scendiletto degli Stati Uniti" - facebook.com facebook

