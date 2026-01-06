Groenlandia Meloni e i leader Ue a Trump | Danimarca e Groenlandia parte della Nato

Da ilmattino.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, la Groenlandia e i leader dell'UE hanno ribadito la loro appartenenza alla NATO, sottolineando che le decisioni riguardanti la regione sono di esclusiva competenza danese. In un contesto internazionale complesso, tali dichiarazioni evidenziano l'importanza della sovranità e del ruolo delle nazioni nell'ambito delle alleanze militari, mantenendo un equilibrio tra autonomia e collaborazione internazionale.

"Sta alla Danimarca e alla Groenlandia, e a loro soltanto, decidere di questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia". L'Europa mette in mora Donald Trump. "La. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

groenlandia meloni e i leader ue a trump danimarca e groenlandia parte della nato

© Ilmattino.it - Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»

Leggi anche: Groenlandia, i leader Ue replicano a Trump: “Fa parte della Nato. Ogni decisione spetta al suo popolo e alla Danimarca”

Leggi anche: Groenlandia, i leader Ue a Trump: “Fa parte della Nato e appartiene al suo popolo, sovranità e integrità territoriale vanno rispettate”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trump, virata di Meloni: ora si schiera con la Ue a difesa della Danimarca; Groenlandia, la risposta timida dell’Ue a Trump: teme che Donald molli Kiev; Dopo il tifo per Trump Meloni evita la rottura con il resto della Ue; Che Trump ci provi con la Groenlandia, se serve a risvegliare l'Ue dal suo torpore (di M. D'Egidio).

groenlandia meloni leader ueMeloni e i leader Ue: “La Groenlandia appartiene al suo popolo. La sicurezza dell’Artico priorità per l’Europa e la Nato” - "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa". dire.it

groenlandia meloni leader ueIl messaggio di Meloni e degli altri leader Ue a Trump: "La Groenlandia appartiene al suo popolo" - "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. ilfoglio.it

groenlandia meloni leader ueGroenlandia, Meloni e leader Ue: "Sicurezza Artico priorità fondamentale per l'Europa" - "La Nato ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli Alleati europei stanno intensificando il loro impegno. msn.com

Trump punta ancora la Groenlandia e nomina inviato speciale

Video Trump punta ancora la Groenlandia e nomina inviato speciale

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.