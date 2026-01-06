Groenlandia Meloni e i leader Ue a Trump | Danimarca e Groenlandia parte della Nato
Recentemente, la Groenlandia e i leader dell'UE hanno ribadito la loro appartenenza alla NATO, sottolineando che le decisioni riguardanti la regione sono di esclusiva competenza danese. In un contesto internazionale complesso, tali dichiarazioni evidenziano l'importanza della sovranità e del ruolo delle nazioni nell'ambito delle alleanze militari, mantenendo un equilibrio tra autonomia e collaborazione internazionale.
"Sta alla Danimarca e alla Groenlandia, e a loro soltanto, decidere di questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia". L'Europa mette in mora Donald Trump. "La. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Groenlandia, i leader Ue replicano a Trump: “Fa parte della Nato. Ogni decisione spetta al suo popolo e alla Danimarca”
Trump, virata di Meloni: ora si schiera con la Ue a difesa della Danimarca; Groenlandia, la risposta timida dell’Ue a Trump: teme che Donald molli Kiev; Dopo il tifo per Trump Meloni evita la rottura con il resto della Ue; Che Trump ci provi con la Groenlandia, se serve a risvegliare l'Ue dal suo torpore (di M. D'Egidio).
Meloni e i leader Ue: “La Groenlandia appartiene al suo popolo. La sicurezza dell’Artico priorità per l’Europa e la Nato” - "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa". dire.it
Il messaggio di Meloni e degli altri leader Ue a Trump: "La Groenlandia appartiene al suo popolo" - "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. ilfoglio.it
Groenlandia, Meloni e leader Ue: "Sicurezza Artico priorità fondamentale per l'Europa" - "La Nato ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli Alleati europei stanno intensificando il loro impegno. msn.com
Trump punta ancora la Groenlandia e nomina inviato speciale
Meloni muta come un pesce su Maduro e Groenlandia: l’Italia è schiacciata su Trump, governo spaccato. Le reazioni in Italia x.com
Anna Laura Orrico sulle minacce di Trump alla Groenlandia: "Meloni completamente assente. Non difende la sovranità della Danimarca e per l'ennesima volta Meloni è lo scendiletto degli Stati Uniti" - facebook.com facebook
