Recentemente, Donald Trump ha manifestato interesse per la Groenlandia, suscitando diverse interpretazioni e reazioni. Ursula von der Leyen ha ribadito che la sovranità sulla regione spetta esclusivamente alla Danimarca e alla Groenlandia, sottolineando l’importanza di rispettare le decisioni delle popolazioni coinvolte. Questa posizione evidenzia la delicatezza delle questioni di sovranità e autonomia nell’area, che richiedono un approccio rispettoso e condiviso tra le parti interessate.

"La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia. Nulla su di loro senza di loro", ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, parlando con un gruppo di media europei. Oggi il presidente americano Donald Trump era tornato a parlare dell'isola danese ai giornalisti a bordo dell'Air Force (rientrava a Washington da Mar-a-Lago) dicendo: "Se non prendiamo la Groenlandia, lo faranno la Russia o la Cina, e non permetterò che accada''. Ursula von der Leyen ha sottolinato anche che "la sicurezza dell'Artico è di enorme importanza per noi ed è, in modo cruciale, un tema per la Nato". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump insiste con la Groenlandia. Von der Leyen: "Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia decidere"

Leggi anche: Groenlandia, Von der Leyen ammonisce Trump: “La legge è più forte della forza”

Leggi anche: Groenlandia, i leader Ue replicano a Trump: “Fa parte della Nato. Ogni decisione spetta al suo popolo e alla Danimarca”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trump: Potrei dover scegliere tra la Groenlandia e la Nato, l'Europa si regoli - Trump: Potrei dovers cegliere tra Nato e Groenlandia, l'Europa si regoli; Trump insiste: Ci serve la Groenlandia, le reazioni sull'isola; Groenlandia, Trump insiste: Ne abbiamo bisogno. La replica: Adesso basta; Groenlandia, Trump insiste: Ne abbiamo bisogno. La replica: Adesso basta.

Trump insiste con la Groenlandia. Von der Leyen: "Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia decidere" - 2034) abbiamo raddoppiato i finanziamenti, portandoli a circa 530 milioni il che dimostra il nostro ... ilfoglio.it