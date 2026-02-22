Perché Trump ha inviato una nave ospedale in Groenlandia?

Donald Trump ha deciso di inviare una nave ospedale in Groenlandia, motivato dalla crescente richiesta di assistenza medica nella regione. La decisione deriva dall’aumento di visitatori e dalla necessità di rafforzare i servizi sanitari locali. La nave, attrezzata con reparti di emergenza e strutture di cura avanzate, si prepara a raggiungere le coste groenlandesi nelle prossime settimane. La mossa ha suscitato molte discussioni tra gli esperti di politica e sanità.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato attraverso la piattaforma social Truth l’invio di una nave ospedale in Groenlandia. L’iniziativa vede il coinvolgimento del governatore della Louisiana, Jeff Landry. Nel messaggio pubblicato online, Trump ha dichiarato: “ Lavorando con il fantastico governatore della Louisiana, Jeff Landry, stiamo inviando una nave ospedale in Groenlandia per prenderci cura di molte persone malate e non assistite. È in arrivo ”. Al post è stata allegata l’immagine di un’imbarcazione sanitaria battente bandiera americana. Landry è stato nominato dal presidente come inviato speciale per la Groenlandia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Trump:Groenlandia,inviata nave ospedaleUn rappresentante politico ha annunciato l'invio di una nave ospedale in Groenlandia per fornire assistenza a persone malate e senza cure.

Perché Trump vuole la Groenlandia

Il governatore replica alle indiscrezioni su Trump: “Incontrerò l’inviato americano, ma i medici cubani sono indispensabili per ospedali e pronto soccorso” - facebook.com facebook