Trump tira dritto e rilancia | Dazi globali al 15% con effetto immediato

Il presidente degli Stati Uniti annuncia di voler aumentare i dazi globali al 15% con effetto immediato, affermando che molte nazioni hanno sottratto risorse agli Usa per anni senza rispondere. La decisione arriva dopo una sentenza della Corte Suprema che non ha fermato le sue azioni commerciali. Trump sostiene che queste misure proteggano gli interessi nazionali e contrastano pratiche sleali. La mossa potrebbe influenzare i mercati internazionali e le relazioni commerciali.

© Ilgiornale.it - Trump tira dritto e rilancia: "Dazi globali al 15% con effetto immediato"

Nonostante la sentenza della Corte Suprema, il presidente degli Usa non si arrende alza le tariffe ai Paesi "molti dei quali hanno 'derubato' gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione (finché non sono arrivato io)". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Trump rilancia: “Dazi globali dal 10 al 15% con effetto immediato”Donald Trump annuncia un aumento immediato dei dazi globali dal 10% al 15%, reagendo alla sentenza della Corte suprema americana che aveva già dichiarato illegali i precedenti. Donald Trump aumenta i dazi globali dal 10 al 15% con effetto immediatoDonald Trump ha deciso di aumentare i dazi internazionali dal 10% al 15%, provocando una risposta immediata sui mercati globali. Trump minaccia dazi per chi ostacola piani per la Groenlandia Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dazi, cosa cambia per l'export? Trump li può ripristinare? Domande e risposte; Trump, nuovi dazi dopo stop Corte Suprema: da rimborsi accordo con Ue (e Italia), cosa succede; Trump tira dritto: I dazi rimangono e minaccia un +10%; Board of Peace, Tajani: saremo osservatori. L’opposizione invoca l’Onu. Trump tira dritto: «I dazi rimangono» e minaccia un +10%Il presidente ha tenuto una conferenza stampa dopo la decisione della Corte suprema - «Oggi firmerò un ordine per imporre dazi globali del 10% in aggiunta alle tariffe già esistenti». ticinonews.ch Dazi, cosa cambia per l’export? Trump li può ripristinare? Domande e risposteGli effetti della decisione della Corte Suprema che ha annullato le barriere tariffarie imposte dal presidente Usa. Secondo la sentenza, i dazi non possono essere imposti con una legge prevista per le ... corriere.it Alan Friedman a "L'Aria che tira" imbarazza lo studio con una parola su Trump: ecco quale - facebook.com facebook "Una scoreggia di notte di Trump" Alan Friedman senza filtri in diretta a L'Aria che Tira. #LAriaCheTira #DavidParenzo #La7 #Trump #Friedman x.com