Trump rilancia | Dazi globali dal 10 al 15% con effetto immediato

Donald Trump annuncia un aumento immediato dei dazi globali dal 10% al 15%, reagendo alla sentenza della Corte suprema americana che aveva già dichiarato illegali i precedenti. La decisione colpisce numerosi prodotti importati da diversi Paesi, con l’obiettivo di rafforzare la produzione nazionale. Le nuove tariffe entreranno in vigore senza preavviso e si applicano a una vasta gamma di merci. La misura ha già suscitato reazioni tra gli operatori economici internazionali.

Roma, 21 febbraio 2026 - Non più il 10%, ma il 15%. Donald Trump alza ulteriormente i dazi globali rispetto a quanto annunciato nella conferenza stampa tenuta dopo la sentenza della Corte suprema Usa che ha giudicato illegali quelli finora varati dal presidente americano. Da quanto annunciato, le nuove tariffe scatteranno con “effetto immediato”. L'annuncio su Truth. "Sulla base di un'analisi approfondita, dettagliata e completa della ridicola, mal scritta e straordinariamente anti-americana decisione sui dazi emessa ieri, dopo molti mesi di riflessione, dalla Corte suprema degli Stati Uniti, vi prego di lasciare che questa dichiarazione serva a rappresentare che io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, aumenterò, con effetto immediato, la tariffa mondiale del 10% sui Paesi, molti dei quali hanno "derubato" gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione (finché non sono arrivato io!), al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%", ha scritto Trump sul social Truth, facendo riferimento alla Section 212 del Trade Act del 1974, quella che consente l'introduzione di dazi globali fino al 15% ma per un periodo di soli 150 giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

