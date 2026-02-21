Trump dazi dal 10 al 15% | pugno duro dopo la bocciatura della Corte Suprema

Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi dal 10% al 15% dopo che la Corte Suprema ha respinto la sua richiesta di bloccare le nuove tariffe. La misura riguarda prodotti importati da vari paesi e mira a proteggere le industrie nazionali. La decisione è stata comunicata direttamente dall'ex presidente sui social, suscitando reazioni contrastanti tra gli esperti di commercio internazionale. Le conseguenze di questa scelta si riflettono sui prezzi di alcuni beni di consumo.

Donald Trump ha deciso di alzare i dazi globali dal 10% al 15% con effetto immediato. Lo ha annunciato lui stesso sul suo social Truth. "Io, in qualità di presidente, aumenterò, con effetto immediato, i dazi mondiali del 10% sui Paesi, molti dei quali hanno 'derubato' gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione (finché non sono arrivato io!), al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%", ha fatto sapere il capo della Casa Bianca, riferendosi alla Section 212 del Trade Act del 1974, quella che consente l'introduzione di dazi globali fino al 15% ma per un periodo di soli 150 giorni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Trump: nuovi dazi globali al 10% dopo la bocciatura della Corte SupremaDonald Trump ha annunciato l’applicazione di nuovi dazi globali al 10% su tutti i Paesi, in risposta alla mancata approvazione di alcune sue proposte legislative. Trump rilancia: nuovi dazi globali al 15% per tutti i Paesi dopo la bocciatura della Corte SupremaDonald Trump ha annunciato un aumento dei dazi globali al 15% dopo che la Corte Suprema ha respinto la sua richiesta di bloccare le nuove tariffe. Dazi: la Corte Suprema USA abbandona Trump Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dazi, Trump cambia ancora le carte in tavola: la nuova tariffa globale sale dal 10 al 15%; Usa, Corte Suprema boccia i dazi. Trump annuncia ulteriori tariffe globali del 10%; La Corte Suprema Usa boccia i dazi: Non può imporli. Trump annuncia nuove tariffe globali del 10%; Corte Suprema boccia dazi, Trump: Una vergogna, da oggi tariffe al 10% su tutto. Trump alza i dazi globali dal 10 al 15% 'con effetto immediato'Nuovo colpo di scena del presidente Usa. 'I giudici della Corte Suprema contro i dazi si vergognino, decisione ridicola' (ANSA) ... ansa.it Trump alza i dazi globali dal 10% al 15%: «Effetto immediato»La rappresaglia di Trump, dopo la bocciatura dei dazi da parte della Corte Suprema, arriva con la firma che fa entrare subito in vigore nuove imposte globali al 10%. ora salite al 15%. Intanto ... ilmattino.it Dopo lo stop della Corte Suprema ai dazi di aprile, il presidente statunitense ha firmato un nuovo provvedimento di 150 giorni per imporre le tariffe a tutti i Paesi sulle importazioni in Usa, con alcune eccezioni x.com L’annuncio su Truth a poche ore dall’ordine con il quale aveva risposto allo schiaffo della Corte Suprema. Così pareggia il livello già concordato con Europa, Giappone, Corea. Sul piatto esenzioni per auto, farmaci, minerali critici e agroalimentare - facebook.com facebook