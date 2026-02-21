Trump alza di nuovo i dazi dal 10% al 15% con effetto immediato in risposta la sentenza della Corte suprema

Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi dal 10% al 15% con effetto immediato, in risposta alla decisione della Corte suprema. La misura riguarda molte importazioni e mira a proteggere le industrie nazionali. La notizia arriva dopo settimane di tensioni tra gli Stati Uniti e altri paesi commerciali, che criticano le nuove tariffe. Le aziende si preparano a gestire i possibili aumenti dei costi di importazione. La misura resterà in vigore fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Non si placa la sete di vendetta di Donald Trump dopo la bocciatura sui dazi da parte della Corte suprema. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo rialzo al 15% delle tariffe globali applicate dagli Usa, a poca distanza dall'annuncio del provvedimento dell'aumento al 10% delle imposte alla dogana, in reazione alla decisione del massimo tribunale americano. Il nuovo rialzo annunciato da Trump La decisione di aumentare la posta in gioco sui dazi è stata comunicata da Trump con un altro post sul suo social Truth, a distanza di appena qualche ora dalla comunicazione di ulteriori tariffe generalizzate al 10%, come rappresaglia per lo stop imposto dalla Corte suprema.