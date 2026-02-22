Trump alla cena dei governatori critica i dem | In Maryland e Virginia hanno lasciato un disastro

Donald Trump, partecipando alla cena dei governatori, ha criticato i Democratici per i danni lasciati in Maryland e Virginia, attribuendoli alla gestione locale. Durante l’evento, ha sottolineato come le politiche del passato abbiano peggiorato la situazione, citando specifici problemi di infrastrutture e sicurezza. Melania Trump ha accompagnato il marito, mentre tra i presenti si sono susseguite discussioni su come affrontare le criticità nelle rispettive regioni. La serata si è conclusa con un dibattito acceso sugli interventi futuri.

Donald Trump e la Fist lady Melania hanno preso parte alla tradizionale cena annuale con i governatori alla Casa Bianca. Un evento che arriva dopo una settimana di polemiche politiche e a cui non hanno partecipato i governatori democratici. Nel corso del suo discorso il presidente Usa ha criticato in particolare le amministrazioni statali di Virginia e Meryland, guidate dai democratici Abigail Spanberger e Wes Moore: “Dobbiamo sistemare il disastro che ci hanno lasciato”, ha dichiarato Trump quando ha menzionato una fuoriuscita di liquami avvenuta nel fiume Potomac vicino a Washington. “E’ incredibile cosa riescono a fare con la loro incompetenza”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

“Città santuario” negli Usa: ecco come sindaci e governatori dem sabotano Trump accogliendo i clandestiniIn alcune città statunitensi, amministrazioni locali di area democratica adottano politiche di accoglienza che ostacolano le attività dell’Ice, l’agenzia di frontiera incaricata di gestire i clandestini.

Trump critica Ilhan Omar poco prima dell'aggressione subita dalla dem a MinneapolisPoco prima dell’aggressione a Minneapolis, Donald Trump aveva attaccato la deputata Ilhan Omar durante un comizio in Iowa.

