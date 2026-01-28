Poco prima dell’aggressione a Minneapolis, Donald Trump aveva attaccato la deputata Ilhan Omar durante un comizio in Iowa. Il presidente aveva criticato duramente la democratica di origine somala, poche ore prima che un uomo la spruzzasse con una sostanza sconosciuta durante un incontro pubblico a Minneapolis. La tensione tra i due era palpabile, e ora si aspetta di capire cosa succederà dopo l’attacco.

Poche ore prima che un uomo venisse bloccato a terra dopo aver spruzzato una sostanza sconosciuta sulla deputata dem statunitense di origine somala Ilhan Omar durante un incontro pubblico a Minneapolis, il presidente Donald Trump l’aveva criticata durante un comizio in Iowa. Trump ha affermato che la sua amministrazione avrebbe accolto solo immigrati in grado di “dimostrare di amare il nostro Paese”. “Devono essere orgogliosi, non come Illhan Omar”, ha sottolineando, suscitando forti fischi al solo menzionare il suo nome. Ha proseguito dicendo: “Lei proviene da un Paese che è un disastro. Quindi probabilmente, a mio avviso, non è nemmeno considerato un Paese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump critica Ilhan Omar poco prima dell'aggressione subita dalla dem a Minneapolis

Durante un’assemblea pubblica a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira da un uomo che le ha spruzzato un liquido sconosciuto addosso.

La deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di sorpresa durante un comizio a Minneapolis.

