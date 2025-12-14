Il colpo va a segno due anziani raggirati | truffatori catturati appena in tempo con 10mila euro di gioielli

Due anziani spoletini sono stati raggirati da truffatori, che sono stati subito fermati dai carabinieri di Spoleto. I militari hanno arrestato un 19enne e un 20enne di origini campane, recuperando circa 10 mila euro in gioielli. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi per le vittime.

Il colpo va a segno e arrivano le manette. I carabinieri di Spoleto hanno arrestato un 19enne e un 20enne, entrambi di origini campane, per truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani spoletini.I due sono stati catturati dai militari con 10mila euro in monili d'oro fuori dall'abitazione. Perugiatoday.it Porta via pensione e tredicesima a due anziani: arrestato. Aveva con sé 2500 euro - Agenti della Squadra Mobile di Campobasso hanno arrestato e condotto in carcere un truffatore della provincia di Caserta giunto ieri mattina in città per mettere a segno un colpo ai danni di due anzia ... primonumero.it

