Suo figlio è stato arrestato per furto prepari i gioielli | la truffa dei finti carabinieri riesce ma finisce con l’arresto

Una truffa ai danni di un’anziana di 85 anni si è conclusa con l’arresto dei responsabili. Due uomini si erano spacciati per carabinieri, tentando di derubare la vittima, ma le loro truffe sono state sventate e sono finiti in manette. L’episodio si è verificato a Vergiate, in provincia di Varese, il 12 dicembre 2025.

Vergiate (Varese), 12 dicembre 2025 – Ha avuto un lieto fine l’odioso furto ai danni di una signora di 85 anni da parte di due truffatori che si sono finti carabinieri. I due – un 18enne e un 46enne, italiani – sono stati arrestati, mentre soldi e gioielli sono stati restituiti alla vittima. Ma andiamo con ordine. Ieri, 11 dicembre, durante un servizio di pattugliamento, gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno intercettato nel comune di Daverio un veicolo con due uomini a bordo. Parcheggi anomali e ripartenze, come in attesa di indicazioni, hanno attirato l'attenzione dei poliziotti. Ilgiorno.it Dopo essere stato anticipato in più occasioni da Sky Italia nelle scorse settimane, Fernando Alonso avrà un/una figlio/a dalla compagna Melissa Jimenez, giornalista di DAZN Espana, alla sua 4ª gravidanza, dopo i tre figli avuti dal matrimonio con il difensore - facebook.com facebook Non vuole riconoscere il figlio, lei gli spara alle gambe. Arresti domiciliari con braccialetto per una 26enne barese, "voleva vendicarsi dell'ex". #ANSA x.com © Ilgiorno.it - “Suo figlio è stato arrestato per furto, prepari i gioielli”: la truffa dei finti carabinieri riesce, ma finisce con l’arresto

4 ERRORI ASSURDI in SQUID GAME che non hai notato! #squidgame #squidgame2 #netflix #squidgame3

Video 4 ERRORI ASSURDI in SQUID GAME che non hai notato! #squidgame #squidgame2 #netflix #squidgame3 Video 4 ERRORI ASSURDI in SQUID GAME che non hai notato! #squidgame #squidgame2 #netflix #squidgame3