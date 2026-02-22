Trovato morto Dario Marini | scomparso una settimana prima era figlio di un imprenditore di Padova

Dario Marini, 39 anni, è stato trovato morto vicino alla sua auto a Sabbionara, in Trentino, dopo essere scomparso una settimana prima. La causa del decesso sembra legata a un malore improvviso, che avrebbe colpito l’uomo mentre si trovava in quella zona. Marini era figlio di un noto imprenditore di Padova e viveva tra la città e il Trentino. La scoperta avviene pochi giorni dopo la sua scomparsa improvvisa.

Dario Marini, 39enne padovano, figlio dell’imprenditore Ermenegildo, è stato trovato morto vicino alla sua auto a Sabbionara, in Trentino, dopo essere scomparso il 15 febbraio. Ancora ignote le cause del decesso; la famiglia aveva lanciato appelli alle ricerche anche con il sostegno di Luca Zaia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Novara, trovato morto Dario Cipullo: il 16enne era scomparso dopo una cena con gli amici Paolo Di Domenico trovato morto: il 70enne era scomparso una settimana fa a Cava de’ TirreniPaolo Di Domenico è stato trovato morto dopo essere scomparso una settimana fa a Cava de' Tirreni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Parcheggia l'auto e scompare: ricerche a tutto campo; Ricerche senza tregua per Dario Marini, 39enne scomparso da giorni. La sua auto è stata trovata abbandonata a Sabbionara d’Avio. Dario Marini trovato morto una settimana dopo la scomparsa: il corpo vicino a dove aveva lasciato l'auto, in TrentinoPADOVA - A una settimana dalla scomparsa si sono concluse in tragedia le ricerche di Dario Marini, 39 anni. Il corpo senza vita dell'uomo padovano è stato trovato nella ... ilgazzettino.it Tragico epilogo nelle ricerche, trovato senza vita Dario Marini: il 39enne era scomparso da una settimanaAVIO. Si sono concluse con il peggiore degli esiti le ricerche di Dario Marini: nella tarda mattinata di oggi, domenica 22 febbraio, è stato infatti rinvenuto senza vita il corpo del 39enne di Chiesan ... ildolomiti.it +++ LA TRAGEDIA +++ Dario Marini, 39 anni, figlio dell’imprenditore di Rubano Ermenegildo, trovato senza vita ad Avio in provincia di Trento, mancava da casa da domenica 15 febbraio - facebook.com facebook Dario Marini, 39 anni, scomparso dal 15 febbraio dopo aver parcheggiato l’auto ad Avio: ricerche in più regioni. #Veneto #Friuli #Udine #Padova #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza x.com