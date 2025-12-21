In provincia di Novara un ragazzo di 16 anni è stato ritrovato senza vita dopo essere scomparso venerdì sera in seguito a una cena con amici. Dario Cipullo, questo il nome del 16enne, è stato trovato all’interno del canale Cavour ad Agognate, poco distante dalla sua abitazione. L’allarme era scattato quando i genitori non l’avevano visto rientrare a casa dopo aver trascorso la serata con gli amici. Le ricerche, partite immediatamente, hanno coinvolto i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Novara, trovato morto Dario Cipullo: il 16enne era scomparso dopo una cena con gli amici

Leggi anche: Novara, trovato senza vita Dario Cipullo, il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici

Leggi anche: Novara, trovato morto il 16enne scomparso dopo cena con amici: il corpo di Dario Cipullo rinvenuto in un canale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trovato morto il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici.

Dario Cipullo trovato morto in un canale ad Agognate (Novara). L’ultimo avvistamento al centro commerciale, poi il telefono spento - Roma, 21 dicembre 2025 – Tragedia a Novara, dove il sedicenne Dario Cipullo è stato trovato morto oggi poco dopo mezzogiorno. quotidiano.net