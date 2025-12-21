Novara trovato morto Dario Cipullo | il 16enne era scomparso dopo una cena con gli amici
In provincia di Novara un ragazzo di 16 anni è stato ritrovato senza vita dopo essere scomparso venerdì sera in seguito a una cena con amici. Dario Cipullo, questo il nome del 16enne, è stato trovato all’interno del canale Cavour ad Agognate, poco distante dalla sua abitazione. L’allarme era scattato quando i genitori non l’avevano visto rientrare a casa dopo aver trascorso la serata con gli amici. Le ricerche, partite immediatamente, hanno coinvolto i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Novara, trovato senza vita Dario Cipullo, il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici
Leggi anche: Novara, trovato morto il 16enne scomparso dopo cena con amici: il corpo di Dario Cipullo rinvenuto in un canale
Trovato morto il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici.
Dario Cipullo trovato morto in un canale ad Agognate (Novara). L’ultimo avvistamento al centro commerciale, poi il telefono spento - Roma, 21 dicembre 2025 – Tragedia a Novara, dove il sedicenne Dario Cipullo è stato trovato morto oggi poco dopo mezzogiorno. quotidiano.net
Novara, trovato morto il 16enne scomparso dopo una festa - Dario Cipullo, il 16enne di Novara scomparso dopo una festa a casa di amici, è stato trovato morto in un canale. msn.com
Novara, trovato morto il 16enne scomparso venerdì notte dopo una cena con gli amici - Leggi su Sky TG24 l'articolo Novara, trovato morto il 16enne scomparso venerdì notte dopo una cena con gli amici ... tg24.sky.it
Giuseppe Peta. . Bellissimo sasso per un Sorriso. Trovato parco comunale durante i mercatini di Natale Gozzano prov di Novara Grazie All'artista Roxy Negri - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.