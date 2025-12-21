Choc a Novara il 16enne Dario Cipullo trovato morto nel canale Cavour | giallo e dolore

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritrovamento che spezza l’attesa nella frazione Agognate. Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni scomparso nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre in provincia di Novara. Il suo corpo è stato rinvenuto nella tarda mattinata di domenica 21 dicembre all’interno del canale Cavour, nella frazione di Agognate, a pochi chilometri dalla sua abitazione (vicino il casello autostradale e il polo logistico di Amazon). Una notizia che ha scosso profondamente la città, rimasta per ore con il fiato sospeso nella speranza di un epilogo diverso. L’ultima serata e la sparizione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

choc a novara il 16enne dario cipullo trovato morto nel canale cavour giallo e dolore

© Notizieaudaci.it - Choc a Novara, il 16enne Dario Cipullo trovato morto nel canale Cavour: giallo e dolore

Leggi anche: Trovato nel canale Cavour il corpo del 16enne Dario Cipullo: era scomparso nel Novarese

Leggi anche: Novara, trovato morto il 16enne scomparso dopo cena con amici: il corpo di Dario Cipullo rinvenuto in un canale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

choc novara 16enne darioScomparso dopo la cena natalizia di squadra, il 16enne Dario Cipullo trovato morto in un canale a Novara: il telefono spento e il vocale confuso - Dopo due giorni di ricerche, la salma è stata ripescata dal Canale Cavour non lontano dall’ingresso in autostrada. open.online

Scomparso da giorni, 16enne trovato morto a Novara: il corpo di Dario Cipullo nel canale Cavour - Dario Cipullo, 16enne di Novara, ritrovato morto nel canale Cavour dopo giorni di ricerche con carabinieri, vigili del fuoco e volontari. notizie.it

Novara, tragico epilogo: ritrovato morto nel canale Cavour Dario Cipullo, il 16enne scomparso - Purtroppo, il corpo del ragazzo è stato rinvenuto nel canale nella giornata di domenica, confermando i peggiori timori (la foto è stata diffusa nel corso delle ricerche) ... laprovinciadivarese.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.