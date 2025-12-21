Choc a Novara il 16enne Dario Cipullo trovato morto nel canale Cavour | giallo e dolore
Il ritrovamento che spezza l’attesa nella frazione Agognate. Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni scomparso nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre in provincia di Novara. Il suo corpo è stato rinvenuto nella tarda mattinata di domenica 21 dicembre all’interno del canale Cavour, nella frazione di Agognate, a pochi chilometri dalla sua abitazione (vicino il casello autostradale e il polo logistico di Amazon). Una notizia che ha scosso profondamente la città, rimasta per ore con il fiato sospeso nella speranza di un epilogo diverso. L’ultima serata e la sparizione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
